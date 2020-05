Erste Corona-Testreihe beim SC Freiburg negativ

Freiburg (dpa) - Beim SC Freiburg gibt es nach der ersten Testreihe keinen Corona-Fall. Alle Tests seien negativ ausgefallen, teilte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten am Sonntag auf Nachfrage mit. Zuvor waren alle Profis der Breisgauer sowie der Trainer- und Betreuerstab auf das Virus getestet worden.

Die flächendeckenden Tests gehören zum Sicherheits- und Hygienekonzept, das die Deutsche Fußball Liga für die erhoffte Fortsetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga erstellt hat. Vor einer Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings sollen zwei Tests erfolgen, damit eine Ansteckung im Training verhindert werden soll.

Eine Rückkehr ins Teamtraining ist für die Freiburger derzeit aber kein Thema, weil die aktuelle Verfügungslage in Baden-Württemberg momentan keine Änderung am Trainingsbetrieb zulässt. Wie alle anderen Bundesligisten trainiert die Mannschaft von Trainer Christian Streich in Kleingruppen und unter strengen Auflagen.