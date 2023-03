Erste Staus in Stuttgart, Polizei: «Nichts Besonderes»

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart haben sich am Montagmorgen Autos im Berufsverkehr gestaut. Betroffen waren unter anderem die B27 in Zuffenhausen und die Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt. «Wir haben die üblichen Verkehrsbehinderungen», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zunächst gebe es «nichts Besonderes», fügte er mit Blick auf die ganztägigen Warnstreiks der Bahngewerkschaft EVG und der Gewerkschaft Verdi hinzu.

Wegen der Streiks wurde damit gerechnet, dass es auf den Straßen sehr voll werden dürfte. Denn es werden vielerorts auch das S-Bahn-Netz und weiter Teile des Nahverkehrs bestreikt, so auch in Stuttgart.

Mit den ganztägigen Warnstreiks wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen. Unterbrochen ist deshalb der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen in Deutschland. Von dem 24-stündigen Arbeitskampf sind Millionen Berufspendler und Reisende sowie weite Teile des Güterverkehrs betroffen.