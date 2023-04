Erster Titel in Gaugischs Abschiedssaison mit Bietigheim

Stuttgart (dpa) - In seiner letzten Saison als Trainer der SG BBM Bietigheim hat Markus Gaugisch die Handballerinnen erneut zum Sieg im DHB-Pokal geführt. Die Bietigheimerinnen gewannen am Sonntag mit 39:25 (19:8) gegen den Außenseiter HSG Bensheim/Auerbach und ließen während des gesamten Spiels keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Es war der dritte Titel im Pokalwettbewerb für die SG nacheinander. 3660 Zuschauer verfolgten die Partien in der Stuttgarter Porsche-Arena - ein Rekord für das Finalturnier.

Gaugisch, der sich ab der kommenden Saison ausschließlich auf seine Aufgabe als Bundestrainer konzentrieren wird, stellte seine Mannschaft gut auf den Gegner ein. Die HSG Bensheim/Auerbach stellte mit Vanessa Fehr zwar die beste Torhüterin des Final-Four-Turniers, in der Offensive fehlte es aber an Durchschlagskraft. Der Bundesliga-Tabellenführer Bietigheim baute angeführt von Xenia Smits seinen Vorsprung kontinuierlich aus und gewann verdient.

Bereits zuvor hatte sich der VfL Oldenburg gegen die TuS Metzingen mit 30:26 (14:15) den dritten Platz gesichert.