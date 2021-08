Erwischt: Mann seit 14 Jahren ohne Führerschein

Denzlingen (dpa/lsw) - Die Polizei hat bei einer Routinekontrolle in der Nähe von Denzlingen (Kreis Emmendingen) einen Mann erwischt, der schon seit 14 Jahren keinen Führerschein mehr hatte. Die Fahrerlaubnis war ihm damals wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entzogen worden, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Ob der Mann nur bei der fraglichen Fahrt am Montag oder schon all die Jahre davor ohne Führerschein fuhr, werde nun ermittelt, hieß es. «Weiterfahren durfte er selbstverständlich nicht.»

