Erzbischof feiert mit Bergwacht 100-jähriges Bestehen

Winden im Elztal (dpa/lsw) - Rund 350 bis 400 Menschen haben am Sonntag mit einem Berggottesdienst das 100-jährige Bestehen der Bergwacht Schwarzwald gefeiert. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger war dafür extra auf den 907 Meter hohen Hörnleberg zur Wallfahrtskirche «Unsere Liebe Frau auf dem Hörnleberg» im Elztal gekommen, wie eine Sprecherin sagte. In seiner Predigt habe er den Einsatz der Ehrenamtlichen mit dem barmherzigen Samariter aus dem Neuen Testament verglichen. Die Jugendbergwacht sprach Fürbitten, die Bläsergruppe Hieslemusikanten musizierte. Etwa 1500 mal im Jahr sind die rund 750 aktiven Bergretter im Schwarzwald im Einsatz.

Richtig groß mit einem Aktionstag will die Bergwacht Schwarzwald ihr Jubiläum am 23. Juli am Feldberg feiern. Die SWR1-Band soll für Unterhaltung sorgen. Auf einer Blaulichtmesse können sich Interessierte unter anderem verschiedene Helikopter und historische Einsatzfahrzeuge anschauen oder über den Schwarzwaldverein und das Bevölkerungsschutzmobil des Innenministeriums informieren. Kinder und Jugendliche dürfen ihre Bergwacht-Fähigkeiten spielerisch erproben.