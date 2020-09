Erzieher wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Haft

Rastatt (dpa/lsw) - Weil er mindestens zehn Kinder sexuell teils schwer missbraucht haben soll, ist der Erzieher eines Kindergartens im Raum Rastatt in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, steht der 50-Jährige im Verdacht, sich von 2017 bis 2020 an Jungen und Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren vergangen zu haben.

Eines der Kinder hatte sich Anfang des Jahres seiner Mutter anvertraut. Diese informierte im Juli die Kindergartenleitung. Der Einrichtungsträger stellte den Mann frei und erstattete im August Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft stellte Anfang September einen Haftantrag. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.