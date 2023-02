Esslingen: Mann und sein Kind werden auf offener Straße angegriffen

Esslingen (dpa/lsw) - In Esslingen ist ein Mann mit seinem Kind auf offener Straße angegriffen und verletzt worden. Das Kind habe bei dem Zwischenfall keine Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Angreifer habe die Flucht ergriffen und werde noch gesucht, hieß es weiter. Unklar sei noch, was für einen Gegenstand er bei der Attacke benutzt hat. Auch ein Grund für den Angriff sei bislang nicht bekannt.