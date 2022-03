Esslingen: Reifen zerstochen und Baumaschinen zerstört - 10.000 Euro Schaden

Esslingen (dpa/lws) - Zerstörte Baumaschinen und aufgeschlitzte Reifen an mindestens 40 Autos und weiteren Lastwagen: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in Esslingen einen Schaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, zog sich die Spur der Verwüstung durch mehrere Straßen im Stadtteil Zell. Auch in ein Firmengelände in der Fritz-Müller-Straße brachen der oder die Täter ein sowie in eine umzäunte Baustelle neben dem Firmengelände, wo sie die Elektronik an einem Radlader sowie sechs Betonglättmaschinen zerstörten.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-326861/2