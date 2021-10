Etwa eine halbe Million Euro Schaden bei Brand in Arztpraxis

Bopfingen/Aalen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Arztpraxis in Bopfingen (Ostalbkreis) ist am Sonntag ein Schaden von schätzungsweise 500.000 Euro entstanden. Das Feuer könnte nach ersten Ermittlungen aufgrund eines technischen Defektes an einem Drucker ausgebrochen sein, teilte die Polizei mit. In dem Gebäude hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen aufgehalten. Die Freiwillige Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 54 Kräften im Einsatz.

