Europa-Park Rust: Erstmals mehr als sechs Millionen Besucher in 2022

Der Europa-Park in Rust hat in der Saison 2022 erstmals in seiner fast 50-jährigen Geschichte die Schwelle von sechs Millionen Besuchern übersprungen. Das wurde in einer Pressemitteilung am Montag (02.01.) bekannt gegeben. Die rund 5.800 Hotelbetten im Hotel-Resort waren 2022 ebenfalls häufig ausgebucht.

Europa-Park investiert in Photovoltaikanlage

Für das Jahr 2023 rechnet der Europa-Park mit einer erheblichen Steigerung der Energiekosten. Deshalb wird in eine mehr als 20 Hektar große Photovoltaikanlage in Kippenheim bei Lahr investiert. Die Anlage produziert nach Fertigstellung etwa 25 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien. Das gesamte Investitionsvolumen des Projektes liegt bei rund 30 Millionen Euro. Die Anlage soll 2024 in Betrieb gehen. Der Europa-Park kann sich dann langfristig gesehen, weitgehend unabhängig von anderen Energiequellen vor allem in den Sommermonaten autark mit erneuerbarem Strom versorgen. Auch die Anbindung an das internationale Bahnnetz über einen direkten ECE- und seit kurzem auch TGV-Anschluss direkt aus Paris sei für den Europa-Park ein wichtiger Schritt.

Neue Attraktionen für 2023 geplant

Im November 2022 wurde das international beachtete neue Restaurant der Zukunft „Eatrenalin“ eröffnet. Insgesamt wurden somit innerhalb von drei Jahren mehr als 80 Millionen Euro investiert. Zu den großen Themen zählt weiterhin die Mitarbeitersuche. im Europa-Park arbeiten rund 300 Ukrainerinnen und Ukrainer. Mehrere hundert Mitarbeiter aus Kasachstan und Usbekistan wurden angeworben. Der Europa-Park investiert auch 2023 weiter. Es entstehen unter anderem ein neuer Rutschenturm in der Wasserwelt Rulantica und die Arbeiten an der neuen Achterbahn im neuen Themenbereich Kroatien haben begonnen.

Öffnungszeiten im Januar

Der Europa-Park ist noch bis zum 8. Januar und zusätzlich vom 13. bis 15. Januar 2023 geöffnet. Mit 3.000 verschneiten Tannenbäumen aus der Region und 10.000 schimmernden Christbaumkugeln verwandelt sich der Europa-Park in ein Winterwunderland. Die Wasserwelt Rulantica und auch das Hotel-Resort bleiben durchgehend geöffnet. DJ Bobo feiert 2023 sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Auf drei Bühnen wird er seine Showkünste vom 13. bis 15. Januar im Europa-Park zum Besten geben.