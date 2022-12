Europe Cup: Crailsheimer Basketballer mit Viertelfinalchance

Ploiesti/Rumänien (dpa/lsw) - Nach dem Einzug in die zweite Gruppenphase des Europe Cup war die Freude bei den Basketballern der Hakro Merlins Crailsheim groß. «Wir freuen uns, im zweiten Jahr hintereinander die zweite Runde im FIBA Europe Cup erreicht zu haben und nun die Chance zu haben, wieder das Viertelfinale zu erreichen», sagte Trainer Sebastian Gleim.

Mit 93:76 (50:36) hatte der Bundesligist am Mittwochabend beim rumänischen Vertreter CSO Voluntari gewonnen und sich durch den vierten Sieg nacheinander den zum Weiterkommen wichtigen zweiten Platz in der Gruppe H gesichert. Danach hatte es nach den zwei Auftaktniederlagen zunächst nicht ausgesehen. Aus einer geschlossenen Mannschaft ragte Center Asbjorn Midtgaard mit 16 Zählern heraus. Weitere vier Spieler punkteten zweistellig.

In der zweiten Gruppenphase spielen die Crailsheimer in der Gruppe K jeweils in einem Heim-und Auswärtsspiel gegen Heroes Den Bosch aus den Niederlanden, BC Kalev/Cramo aus Estland sowie gegen das türkische Team Gaziantep. Der Auftakt ist am 14. Dezember daheim gegen Den Bosch. Die Partie am 8. Februar 2023 gegen Gaziantep bildet den Abschluss. Der Gruppenerste und der Zweitplatzierte ziehen dann in die K.o.-Runde ein.