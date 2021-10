Ex-Chefin der Grünen Jugend will Landesvorsitzende werden

Ulm (dpa/lsw) - Die ehemalige Chefin der Grünen Jugend Baden-Württemberg, Lena Schwelling, bewirbt sich um den Landesvorsitz ihrer Partei. «Es sind so spannende Zeiten, dass ich richtig Lust darauf habe, sie mitzugestalten», twitterte die Wahl-Ulmerin (Jahrgang 1992) am Wochenende. «Lasst uns eine neues Kapitel grüner Politik aufschlagen, gemeinsam und voller Mut und Freude!» Bei dem Parteitag Anfang Dezember treten die Landesparteichefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand nicht mehr an.

Schwelling ist in Filderstadt (Landkreis Esslingen) geboren und in Tübingen aufgewachsen. Nach einem Germanistik- und Geschichtsstudium an der Universität Stuttgart studiert sie seit 2019 berufsbegleitend an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg Public Management. Seit 2014 vertritt sie die Grünen im Ulmer Gemeinderat und leitet seit April dieses Jahres als Geschäftsführerin die Geschäftsstelle der Fraktion. Von 2015 bis 2019 war sie Landessprecherin die Grünen Jugend im Südwesten und gehört dem Landesvorstand der Partei in Baden-Württemberg seit 2019 an

© dpa-infocom, dpa:211017-99-627845/2