Ex-NHL-Profi Holzer unterschreibt bei Adler Mannheim

Mannheim (dpa) - Der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer wird auch in der kommenden Saison für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga spielen. Der 34-Jährige verlängerte seinen nach dieser Spielzeit auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr, wie die Mannheimer am Dienstag mitteilten. Der langjährige Führungsspieler des deutschen Nationalteams war 2021 aus der multinationalen KHL zu den Adler Mannheim gewechselt. Vor ihm hatten unter anderen bereits David Wolf und Denis Reul ihre Verträge beim Mitfavoriten um den deutschen Meistertitel verlängert.