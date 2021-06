Experten erwarten weiter positiven Trend auf Arbeitsmarkt

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg bekannt. Nach Einschätzung von Experten setzt sich der positive Trend am Südwest-Arbeitsmarkt fort. Sie gehend davon aus, dass die Arbeitslosenquote und die Zahl der Arbeitslosen im Juni erneut gesunken ist. Im Mai hatte die Quote bei vier Prozent gelegen; 255.515 Menschen waren arbeitslos gemeldet. Die Juni-Arbeitslosigkeit liege auch unter den Vorjahreswerten, so die Fachleute. Sie betrug im Juni vergangenen Jahres 4,4 Prozent, 276.492 Menschen hatten keine Beschäftigung.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-192816/2