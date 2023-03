Explosion in Stuttgart: Wohnhaus liegt in Trümmern

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer mutmaßlichen Gasexplosion in einem Wohnhaus im Westen Stuttgarts wird ein Anwohner vermisst. Ein Teil des Hauses stürzte in der Nacht zu Montag ein, der andere stand in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Vor dem Haus stehende Autos wurden beschädigt, eines sei komplett ausgebrannt, sagte ein Sprecher. Rund 100 Einsatzkräfte rückten aus, um die Flammen zu bändigen. Die Löscharbeiten hielten am Morgen an. Die Brandursache war zunächst unklar.