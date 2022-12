Führich fehlt beim VfB-Trainingsauftakt mit Labbadia

Stuttgart (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Chris Führich fehlt beim Trainingsauftakt des VfB Stuttgart am Montag unter dem neuen Cheftrainer Bruno Labbadia. Wie ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten erklärte, muss der 24-Jährige nach einer Operation noch pausieren. Bei Führich war Mitte November eine Platte entfernt worden, die im Sommer 2021 nach einem Bruch des Schlüsselbeins eingesetzt worden war. Zudem ließ er ein Überbein am Mittelfuß korrigieren.

Neben dem Offensivspieler muss Labbadia beim öffentlichen Training (15.00 Uhr) auch auf die WM-Teilnehmer Borna Sosa, Kapitän Wataru Endo und Hiroki Ito verzichten. Sosa trifft mit der Nationalmannschaft Kroatiens am Dienstag im Halbfinale in Katar auf Argentinien. Endo und Ito haben nach dem Achtelfinal-Aus Japans gegen die Kroaten noch Urlaub.

Über die weiteren Planungen des abstiegsbedrohten Tabellen-16. für die Zeit bis zum Wiederbeginn der Bundesliga will der VfB direkt vor dem Trainingsauftakt bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) informieren. Dann werden sich Labbadia, der schon von Dezember 2010 bis August 2013 für die Stuttgarter tätig war, und der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vorstellen und zur Mission Klassenverbleib äußern. Auch Vorstandschef Alexander Wehrle wird dabei sein.

Nach der Winterpause haben Labbadia und der VfB noch 19 Spiele, um den dritten Bundesliga-Abstieg der Stuttgarter innerhalb von sechs Jahren zu verhindern. Das erste Pflichtspiel unter dem früheren Nationalstürmer steht am 21. Januar zu Hause in der Liga gegen den 1. FSV Mainz 05 an.