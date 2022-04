Fünf Anwohner und zwei Feuerwehrleute bei Brand verletzt

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Fünf Anwohner und zwei Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Heilbronn verletzt worden. Das Feuer sei am Freitagmorgen im zweiten Stockwerk des Mehrfamilienhauses in Bad Friedrichshall ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr war mit 81 Einsatzkräften vor Ort. Durch die Flammen wurden zwei Wohnungen unbewohnbar. Die sieben Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 500 000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.