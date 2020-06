Hochdorf (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf einer Landstraße nahe Hochdorf (Kreis Esslingen) sind fünf Menschen leicht verletzt worden - darunter auch ein Kind. Zwei Autos waren aus bislang unbekannter Ursache aufeinander gefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Bei der Kollision am Donnerstagabend wurden je zwei Erwachsene in den Autos verletzt - in einem Wagen zudem auch ein Kind. Es entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.