Fünf mutmaßliche Drogenhändler in Haft

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach mehreren Festnahmen und Wohnungsdurchsuchungen sitzen fünf mutmaßliche Drogenhändler aus dem Raum Heilbronn im Gefängnis. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Richter habe Haftbefehl gegen die Männer im Alter von 23 bis 31 Jahren erlassen, sie säßen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Bei den Ermittlungen konnten die Beamten mehr als 15 Kilogramm Marihuana, mehr als 250 Gramm Kokain, Waffen und Bargeld in fünfstelliger Höhe feststellen. Sechs Wohnungen in Stuttgart und im Bereich Heilbronn seien durchsucht worden. In einer der Wohnungen fanden die Polizisten mehr als 100 Gramm Kokain, teilweise verkaufsfertig verpackt.