Fünf Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Neuhausen auf den Fildern (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Esslingen sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Unter ihnen seien zwei Kinder, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Nach dem Unfall zwischen Neuhausen und Wolfschlugen sei am Mittwochabend auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem der Verletzten. An dem Unfall waren demnach zwei Fahrzeuge beteiligt, ein drittes wurde durch Trümmerteile beschädigt. Weitere Details wie der genaue Hergang, die Ursache oder das Alter der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.