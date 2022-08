Fünf Verletzte bei Auffahrunfall in Ulm

Ulm (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall in Ulm sind fünf Menschen - darunter drei Kinder - leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, hat ein 32 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch wohl zu spät bemerkt, dass eine vor ihm fahrende Autofahrerin abbremste. Der Mann prallte mit seinem Wagen in das Auto der Frau und verletzte die 37-Jährige dadurch leicht. Eine 25 Jahre alte Mitfahrerin im Wagen des Mannes sowie drei Kinder im Alter von einem, zwei und neun Jahren kamen infolge des Unfalls ebenfalls in ein Krankenhaus.