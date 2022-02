Fünf Verletzte bei Autounfall

Pforzheim (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind bei einem Unfall bei Pforzheim verletzt worden - darunter ein Kleinkind. Eine 30-Jährige habe am Montagabend einen anderen Wagen überholt und ihn dabei gestreift, so die Polizei am Dienstag. Beide Autos schleuderten daraufhin über die Fahrbahn.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 30-Jährige auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Die Frau und ihr zweijähriger Sohn wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch die drei 18-jährigen Insassen des anderen Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-234496/2