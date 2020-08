Fünf Verletzte bei Unfall nahe Schopfheim

Freiburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Schopfheim und Hasel (Kreis Lörrach) sind vier Menschen leicht und eine Frau schwer verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer hatte am Samstagnachmittag beim Abbiegen auf die Bundesstraße die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet, wie die Polizei mitteilte. In dem Auto des Unfallverursachers wurden zwei Männer im Alter von 54 und 18 Jahren leicht verletzt. Eine 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden erwachsenen Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden auch verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 12 000 Euro. Die Bundesstraße wurde für zwei Stunden gesperrt.