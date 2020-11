Rheinfelden (dpa/lsw) - Durch einen Gasaustritt in einem chemieverarbeitenden Unternehmen in Rheinfelden (Kreis Lörrach) sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei Arbeiter kamen nach Polizeiangaben vom Mittwoch schwer verletzt ins Krankenhaus. Außerdem erlitten zwei Passanten und ein Anwohner Augenreizungen und Atemwegsprobleme. Bei dem Arbeitsunfall am Dienstagabend war bei der Reinigung eines Behälters Chlorwasserstoff ausgetreten.