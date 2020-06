Für Heidenheims OB passt die Ostalb gut ins Fußball-Oberhaus

Heidenheim (dpa/lsw) - Für Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU) wäre seine Stadt ein attraktiver neuer Erstliga-Spielort. «Freiburg hat es vorgemacht. Das ist der Reiz der Provinz», sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Am Donnerstag und Montag trifft der 1. FC Heidenheim auf Werder Bremen. In den beiden Relegationsspielen geht es für den Verein von der Ostalb um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Mit seinen knapp 50 000 Einwohnern wäre Heidenheim nach Hoffenheim der zweitkleinste Spielort. Ins Stadion passen 15 000 Menschen.