Fahrer verliert am Steuer Bewusstsein und fährt gegen Mauer

Baiersbronn (dpa/lsw) - Während der Fahrt hat ein Mann nach ersten Erkenntnissen das Bewusstsein verloren und ist mit seinem Wagen gegen eine Hauswand in Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) gekracht. Er sei dabei am Dienstagabend lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Rettungskräfte hätten versucht, den Mann wiederzubeleben und ihn in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft des Beifahrers sei der Fahrer ohnmächtig geworden und mit dem Auto von der Straße abgekommen, sagte der Sprecher. Zeugen hätten ihn aus dem Auto befreit. Das Gebäude sei nicht sehr stark beschädigt.