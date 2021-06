Fahrer will Auto in Kurve überholen: Schwer verletzt

Weidenstetten (dpa/lsw) - Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist bei einem missglücktem Überholmanöver in Weidenstetten (Alb-Donau-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann wollte einen Wagen in einer Rechtskurve überholen, verlor beim Gegensteuern die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto stieß gegen eine Bodenwelle, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210614-99-982849/2