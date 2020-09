Rickenbach (dpa/lsw) - Eine 81 Jahre alte Fahrerin ist bei Rickenbach (Kreis Waldshut) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Die Frau war aus noch unbekannter Ursache am Freitagabend von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Die Seniorin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.