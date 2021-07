Fahrrad stößt gegen Pedelec: 67-Jähriger schwer verletzt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Pedelec-Fahrer in Karlsruhe schwer verletzt worden. Der 67-jährige Radfahrer bog am Donnerstagnachmittag rechts in eine Straße ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Offenbar geriet er beim Abbiegen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Der 67-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

