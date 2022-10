Freiburg (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Freiburg lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurde der 35-Jährige von einem Auto erfasst, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf die Straße. Er kam nach dem Unfall am Mittwoch in eine Klinik.