Stetten am kalten Markt (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat einen Weidezaun durchbrochen und ist anschließend zu Fuß geflohen. Der Mann hinterließ bei dem Crash am Montag nahe Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) einen Sachschaden von 1500 Euro am Zaun und 5000 Euro an seinem Wagen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Pferde seien zum Zeitpunkt nicht auf der Koppel gewesen.