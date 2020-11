Fallschirmspringer bei Landung schwer verletzt

Tannheim (dpa/lsw) - Ein Fallschirmspringer hat sich bei einer verunglückten Landung auf dem Flugplatz Tannheim (Landkreis Biberach) schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 32-Jährige alleine aus einem Flugzeug in etwa 4000 Meter Höhe mit dem Fallschirm gesprungen. Beim Anflug auf die Landezone des Flugplatzes am Sonntag sei die Geschwindigkeit des Mannes für einen Bremsvorgang aber wahrscheinlich zu hoch gewesen. Der Mann schlug nach Polizeiangaben daher auf dem Rasen auf und verletzte sich schwer.