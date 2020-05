Falsche Polizisten: Mindestens 60 Betrugsversuche in Calw

Calw (dpa/lsw) - Betrüger haben sich in Calw mindestens 60 Mal als Polizisten ausgegeben und versucht, Geld und Wertgegenstände zu erbeuten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie dabei keinen Erfolg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen meldeten den Beamten am Sonntagabend die hohe Zahl an Anrufen. Die Betrüger versuchten demnach, Informationen über Geld, Wertgegenstände und Wohnverhältnisse ihrer Opfer zu erlangen. Die Polizei rechnet mit weiteren Anrufen. Sie empfiehlt, die Telefonate sofort zu beenden, wenn Geld gefordert wird. Familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten niemals am Telefon preisgegeben werden.