«Falscher Polizist» in Wertheim geschnappt

Wertheim (dpa/lsw) - Ermittler haben in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) einen mutmaßlichen Trickbetrüger geschnappt. Der 26-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Am Donnerstag soll sich ein Mann bei einer Seniorin in Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) telefonisch als Polizist ausgegeben und sie aufgefordert haben, mehrere tausend Euro zur Sicherungsaufbewahrung vor ihre Haustüre zu legen. Weil die Frau das der echten Polizei mitteilte, wurde das Abholen des Geldes verhindert. Beamten hielten den mutmaßlichen Täter in seinem Auto an.

