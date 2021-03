Falscher Polizist trifft auf echte Polizei: Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) - Weil er mit seinem Wagen durch ein Naturschutzgebiet fahren wollte, hat sich ein 20-Jähriger in Heilbronn als Polizeibeamter ausgegeben. Doch dann sei er auf echte Einsatzkräfte getroffen, teilten die Beamten am Dienstag mit. Der Mann war demnach am Montag mit seinem Fahrzeug auf dem gesperrten Weg unterwegs und wurde von einem Zeugen angesprochen. Der junge Mann gab an, Polizist zu sein und den Weg aus dienstlichen Gründen zu nutzen. Pech für den jungen Mann war, dass die echte Polizei schnell zur Stelle war. Er habe versucht, gegenüber der Streife die Situation als Missverständnis abzutun. Er müsse nun mit einer Strafanzeige wegen Amtsanmaßung rechnen.

