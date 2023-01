Familie und Gäste nehmen Abschied von Max Markgraf von Baden

Salem (dpa) - Einen Tag nach der öffentlichen Trauerfeier wollen am Freitag (14.00 Uhr) Familie und geladene Gäste im privaten Rahmen Abschied von Max Markgraf von Baden nehmen. Erwartet werden etwa Vertreter aus Adelshäusern, Politik und Kultur. Die Gästeliste ist zwar noch streng geheim, doch Fürst Albert II von Monaco hat sein Kommen an den Bodensee schon angekündigt. Die zweite Trauerfeier soll ebenfalls im Münster zu Salem stattfinden, wo schon am Donnerstag Hunderte Menschen dem Gestorbenen die letzte Ehre erwiesen hatten.

In mehr als 60 Vereinen und Verbänden war Max von Baden, der am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren zu Hause im Schloss gestorben war, Mitglied. Seit 1963 stand er an der Spitze des Hauses, das von 1112 bis 1918 im badischen Teil des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg die Landesherren stellte. Sein Nachfolger ist Sohn Bernhard Markgraf von Baden, der bisherige Erbprinz. Mit fast jedem europäischen Fürstenhaus ist das Haus Baden verwandtschaftlich verbunden.