Familie vergiftet sich bei Grillabend in der Wohnung

Mühlhausen (dpa/lsw) - Fünf Menschen haben in ihrer Wohnung in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) gegrillt und sich durch den Rauch vergiftet. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, war die gesamte Familie mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. In Lebensgefahr habe sich niemand befunden.

Nach Angaben der Polizei hatten die Betroffenen am Dienstagabend einen Holzkohlegrill in der Wohnung eines Zweifamilienhauses angefeuert. Unklar war zunächst, wer die Rettungskräfte alarmiert hatte. Ein Sachschaden sei nicht entstanden.

Die Polizei wies darauf hin, dass Grillen mit Holzkohle in Innenräumen lebensgefährlich ist: «Benutzen Sie Holzkohlegrills nie in geschlossenen Räumen.»