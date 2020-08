Familie verunglückt mit Auto auf A5: Baby stirbt

Ottersweier (dpa/lsw) - Eine fünfköpfige Familie ist mit ihrem Auto auf der Autobahn 5 bei Ottersweier (Kreis Rastatt) verunglückt. Die Eltern und zwei Kinder wurden schwer verletzt, ein 11 Monate altes Baby überlebte den Unfall nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der Wagen aus unbekannter Ursache am Samstagabend von der Fahrbahn abgekommen. Er überschlug sich dann mehrfach, bis er an einem Brückenbauerwerk zum Stehen kam. Ersthelfer bargen die Verletzten aus dem Wrack. Zahlreiche Rettungskräfte und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.