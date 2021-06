Fassade von Synagoge in Ulm beschädigt: Ermittlungen

Ulm (dpa) - Die Fassade der Synagoge in Ulm ist laut Polizei-Angaben mutmaßlich von einem Brandsatz beschädigt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, kam es dazu am frühen Samstagmorgen. An einer Seite des Gebäudes der jüdischen Gemeinde war ein dunkler Rußfleck zu sehen. Wie der Sprecher sagte, ist der Staatsschutz zu den Ermittlungen hinzugezogen worden. Der Schaden ist nach ersten Erkenntnissen gering. Verletzt worden ist demnach niemand. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210605-99-871678/2