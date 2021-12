Fast 32 Prozent der Baden-Württemberger sind geboostert

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten haben fast 32 Prozent der Menschen bisher eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Mit 31,8 Prozent stieg der Anteil nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Montag um knapp zehn Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Der Anteil der zweifach Geimpften lag bei Personen mit Impfempfehlung bei 77,4 Prozent - und wuchs binnen einer Woche um ein Prozent. Insgesamt lag der Anteil der zweifach Geimpften bei 68,6 Prozent.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Montag bei 328,9 - nach 345,6 am Sonntag. Am Montag vergangener Woche hatte sie bei 429,4 gelegen. Bislang wurden 157 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt.

Es wurden binnen eines Tages 49 weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf nun 12.620. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land sank im Vortagesvergleich um 19 auf 594.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100.000 Menschen und Woche, verharrte bei 4,66. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Montag 2052 weitere Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 974 453.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-465487/3