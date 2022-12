Fast drei Kilo Marihuana in Auto bei Walldorf gefunden

Walldorf (dpa/lsw) - Bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 6 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei knapp drei Kilogramm Marihuana gefunden. Zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren kamen wegen des Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Das Duo war bereits am Mittwoch kontrolliert worden. Außerdem sei in dem Fahrzeug ein Teleskopschlagstock und eine geladene Schreckschusswaffe sichergestellt worden.