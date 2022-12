FC Augsburg gewinnt Testspiel gegen Heidenheim mit 2:0

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat in der Winter-Vorbereitung im zweiten Spiel den zweiten Sieg verbucht. Der Fußball-Bundesligist von Trainer Enrico Maaßen gewann am Freitag gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim mit 2:0 (1:0). Ermedin Demirovic (18. Minute) nach Vorarbeit von WM-Teilnehmer Robert Gumny und Frederik Winther (85.) erzielten bei der Partie auf dem Trainingsgelände der Augsburger die Tore. Zuvor hatten die Schwaben den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich schon mit 3:0 besiegt.

Der Pole Gumny, der bei der Endrunde in Katar ohne Einsatz geblieben war, war der einzige mitwirkende WM-Teilnehmer der Augsburger in diesem Test. Außer ihm weilten Carlos Gruezo mit Ecuador und Ruben Vargas mit der Schweiz bei der Weltmeisterschaft.

Gegen Heidenheim zeigten sich die Augsburger, bei denen mehrere Nachwuchskräfte eingesetzt wurden, bei schwierigen Bedingungen effektiv. Früh ausgewechselt wurde Florian Niederlechner nach nur 23 Minuten. Laut Vereinsangaben war er leicht angeschlagen. Der Angreifer war zuletzt ins Zentrum von Wechselspekulation geraten. Angeblich soll Hertha BSC Interesse haben. Niederlechners Vertrag beim FC Augsburg läuft im kommenden Sommer aus. Da der FC Augsburg und Hertha direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sind, scheint ein vorzeitiger Abgang des Stürmers nach Berlin aber eher unwahrscheinlich.

Der erste Trainingsblock der Augsburger in diesem Winter endet am 20. Dezember. Vom 3. Januar an bereitet sich Maaßens Mannschaft auf das Auftaktspiel bei Borussia Dortmund am 22. Januar vor. Einen Tag nach dem Trainingsauftakt geht es ins Trainingslager nach Algorfa in Alicante. Dort stimmen sich die Schwaben bis zum 12. Januar auf die verbleibenden 19 Spiele in der Bundesliga vor. Sie überwintern nach vielen Verletzungsproblemen auf dem 14. Tabellenrang.

Für Heidenheim stehen noch weitere Spiele vor Weihnachten an. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Frank Schmidt den SV Waldhof Mannheim zum Benefizspiel, ehe es vor Weihnachten noch am Mittwoch auf einem Trainingsplatz am Audi Sportpark auswärts gegen den FC Ingolstadt geht.