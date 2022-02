FC Augsburg ohne Maier gegen Freiburg

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg muss in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den SC Freiburg wegen Corona nicht nur ohne Trainer Markus Weinzierl auskommen. Der Chefcoach befindet sich in häuslicher Quarantäne und wird am Samstag im Stadion am Spielfeldrand von Co-Trainer Reiner Maurer vertreten. Auch für U21-Europameister Arne Maier hat es nach einer Covid-Erkrankung trotz Freitestung wegen Trainingsrückstandes noch nicht wieder für einen Kaderplatz gereicht.

Im Vergleich zum 2:3 in Gladbach gibt es beim abstiegsbedrohten FCA nur eine Umstellung. Carlos Gruezo kommt neu ins Mittelfeld. Beim Sportclub nimmt Trainer Christian Streich zwei Veränderungen vor: Jonathan Schmid und Nils Petersen beginnen. Der ehemalige Augsburger Schmid läuft erstmals nach seiner langwierigen Coronavirus-Erkrankung in der Freiburger Startelf auf.

