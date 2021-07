Donaueschingen (dpa/lsw) - Der 26-malige spanische Fußball-Meister FC Barcelona wird diesen Sommer ein Trainingslager in Donaueschingen absolvieren. Der Club werde vom 28. Juli bis 3. August den Öschberghof beziehen, ließ das Golf-Resort am Montag mitteilen. In den vergangenen Jahren waren bereits mehrere große Vereine dort zu Gast, darunter der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

