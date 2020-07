FDP-Chef Rülke: Selbst über Maske entscheiden können

Stuttgart (dpa/lsw) - Über das Tragen einer Maske beim Einkaufen sollte nach Ansicht des baden-württembergischen FDP-Fraktionschefs Hans-Ulrich Rülke am besten jeder selbst entscheiden dürfen. «Angesichts von gerade noch rund 500 Infizierten in Baden-Württemberg unterstütze ich den Vorschlag des Handelsverbands, das Maskentragen im Handel den Menschen selber zu überlassen», sagte Rülke am Montag in Stuttgart. Die Menschen hätten sich in Baden-Württemberg in der Corona-Krise klug und besonnen verhalten. «Da kann und sollte man den Menschen auch etwas zutrauen.»

Baden-Württembergs Einzelhandel hatte zuvor ein freiwilliges Tragen ins Spiel gebracht: «Diejenigen, die eine Maske tragen wollen, sollen dies tun, die anderen sollen weiterhin diszipliniert Abstand halten», forderte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes, Sabine Hagmann.

Seit Ende April müssen Mund und Nase in Baden-Württemberg beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr bedeckt werden, ansonsten droht ein Bußgeld. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte sich am Wochenende für ein baldiges Ende der Maskenpflicht in seinem Bundesland ausgesprochen. Neben Baden-Württemberg hatten dies aber auch andere Länder abgelehnt.