FDP-Fraktionschef will Wahlkreise von 70 auf 60 reduzieren

Stuttgart (dpa/lsw) - FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will bei der Reform des Wahlrechts eine Explosion der Abgeordnetenzahl verhindern und schlägt deshalb eine Reduzierung der Wahlkreise von 70 auf 60 vor. «Das ist der Vorschlag, den wir machen werden in der nächsten Gesprächsrunde, um eine Aufblähung des Landtags zu verhindern», sagte Rülke am Freitag in Stuttgart. Er warnte vor einer Entwicklung wie im Bundestag, wo statt der vorgesehenen 598 Abgeordneten mittlerweile 735 Abgeordnete sitzen. «Der Bundestag geht in die Richtung chinesischer Volkskongress.» Man wolle nicht, dass im Landtag am Ende 250 oder 300 Abgeordnete säßen - zu Lasten des Steuerzahlers. Der aktuelle Landtag besteht aus 154 Mitgliedern.

Wenn die Reduzierung der Wahlkreise abgelehnt werde, werde die FDP einen Änderungsantrag ins Parlament einbringen. Klar sei aber auch: «Wir wollen das nicht als Hebel, um jegliche Wahlrechtsreform zu verhindern.» Den drei Eckpunkten der Koalitionsfraktionen Grüne und CDU könnten die Liberalen zustimmen. Demnach soll es im Land ähnlich wie im Bund ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht geben. Zudem sollen Jüngere wie schon bei Kommunalwahlen ab 16 Jahren wählen dürfen. Da diese Reform eine Änderung der Landesverfassung nötig macht, braucht die Koalition eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag. Rülke verwies darauf, dass auch die SPD eine Explosion der Zahl der Abgeordneten verhindern wolle.

