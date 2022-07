Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen: 800.000 Euro Schaden

Blumberg (dpa/lsw) - Ein landwirtschaftliches Anwesen in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Samstagabend gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen habe sich das Feuer von der Scheune ausgehend auf das angebaute Wohnhaus ausgebreitet, teilte die Polizei Konstanz am Sonntagmorgen mit. Die Scheune sei komplett niedergebrannt, am Wohngebäude sei vor allem das Dach durch die Flammen beschädigt worden. Wie es zu dem Brand kam, war am Sonntagmorgen noch unklar. Die beiden Hausbewohner blieben nach Angaben der Polizei unverletzt, eine ältere Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liege ersten Schätzungen nach bei etwa 800.000 Euro.