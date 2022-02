Feuer bei Wertstofffirma in Plochingen

Plochingen (dpa/lsw) - Brennender Schrott hat auf dem Gelände einer Wertstofffirma in Plochingen (Kreis Esslingen) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Dort sei am frühen Mittwochmorgen ein offenes Schrottlager in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Rauchsäule über dem Firmengelände sei weithin zu sehen. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar, sagte der Sprecher weiter. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen zunächst an. Das Feuer sei aber unter Kontrolle.

