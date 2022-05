Helmstadt-Bargen (dpa/lsw) - Ein technischer Defekt einer Whirlpool-Pumpe war die Ursache für den Brand eines Wirtshauses in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis). An dem rund 200 Jahre alten Gebäude entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Dachstuhlbrand war das Wirtshaus einsturzgefährdet. Bei dem Brand am Sonntag wurden zwei Betreiber leicht verletzt.