Feuer in Wohnhaus: Bewohner in Notunterkunft

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Brand am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein Wohnhaus in Oberschefflenz (Neckar-Odenwaldkreis) vorerst unbewohnbar gemacht. Die betroffenen zwei Familien von der Gemeinde in einer Notunterkunft untergebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro.

Das Feuer habe schnell vom zweiten Obergeschoss auf den darüber liegenden Dachstuhl übergegriffen. Alle Bewohner aus den beiden Wohnungen in der ersten und der zweiten Etage konnten laut Polizei das Haus rechtzeitig verlassen. Ein Bewohner wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung per Radiodurchsagen gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.